LG Görüntü Netliği İçin Nano Cell Teknolojisini Tanıttı

LG, görüntü netliğini geliştirdiğini söylediği Nano Cell teknolojisi ile donattığı yeni televizyonlarını tanıttı!

LG'den yeni Nano Cell TV'ler

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