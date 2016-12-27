LG ProBeam, CES 2017'de Tanıtılacak

LG, ev sineması tutkunlarına özel yeni lazer projektörünü tanıtacak.

LG ProBeam geliyor!

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