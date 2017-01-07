LG Signature 4K OLED W Tanıtıldı

LG, CES 2017'de adeta "kağıttan ince" yeni Signature 4K OLED W televizyon ailesini tanıttı.

LG Signature 4K OLED W tanıtıldı

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