LG Watch Sport'un yüksek kaliteli görüntüleri sızdı
LG'nin yeni akıllı saati Watch Sport'un görüntüleri, net biçimde sızdı!
Evan Blass yine iş başında. Bu sefer, yine herkesden önce, LG Watch Sport'un yüksek çözünürlüklü görüntülerini Twitter'a sızdırdı.
Titanyum ve mavi renk seçenekleri ile karşımıza çıkan akıllı saat, dönebilen ve navigasyon aracı olarak kullanılabilen bir taç tuşa, ve buna eşlik eden iki küçük tuşa sahip. Saat ayrıca Android Pay için NFC, GPS, LTE ve Google Assistant'ı destekliyor. Fiyatı ise 349$ civarında olacağı tahmin ediliyor. Söylentiye göre 480x480 çözünürlüğe sahip 1.38-inç ekran, 768 MB RAM, 4 GB depolama alanı ve 430 mAh pile ve IP68 derecesine sahip.
Blass'ın sızdırdığı resimler, daha önce sızan düşük kaliteli görüntülerle örtüşüyor. Ancak bu sefer ekranda fitnes bilgileri, hava durumu ve takvim özelliklerini net şekilde görebiliyoruz. Android Wear 2.0'nin bugün açıklanması bekleniyor, bu yüzden LG Watch Style ve LG Watch Sport hakkında daha fazla bilgi için bizden ayrılmayın.
Ali Ruhi Öztürk
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