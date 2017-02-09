LG Watch Sport'un yüksek kaliteli görüntüleri sızdı

LG'nin yeni akıllı saati Watch Sport'un görüntüleri, net biçimde sızdı!

LG Watch Sport'un yüksek kaliteli görüntüleri sızdı

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