LG'den 4 Yeni Telefon (Aralarında LG G6 Yok)

LG, CES 2017'ye sayılı günler kala dört yeni telefonunu birden tanıttı! İşte yeni LG'ler ve özellikleri!

LG'den LG G6 Olmayan 4 Yeni Telefon!

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