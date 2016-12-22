LG'den 4 Yeni Telefon (Aralarında LG G6 Yok)
LG, CES 2017'ye sayılı günler kala dört yeni telefonunu birden tanıttı! İşte yeni LG'ler ve özellikleri!
LG, bugün dört yeni cep telefonunu birden tanıttı. Las Vegas'taki CES 2017'ye iki hafta kala tanıtılan telefonlar arasında LG G6 bulunmuyor. Tanıtılan telefonlar, K serisi üç orta seviye cihazdan ve yeni bir LG Stylus'tan oluşuyor.
Android'li telefonların ortak özelliği, ön yüzlerinde 120 derecelik bir geniş açılı kameranın ve arkada bir parmak izi tarayıcısının bulunması. Bunun dışında her telefon, LG'nin amiral gemisi telefonlarının farklı bir özelliğini üzerinde taşıyor.
K serisinin öne çıkan telefonu LG K10, 5,3 inç ekran, 720p çözünürlük ve 2.5D Arc Glass tasarım ile geliyor. Metalik U çerçeve tasarımına sahip cihazda 5 megapiksellik bir ön kamera, 13 megapiksel arka kamera, 1,5GHz sekiz çekirdekli işlemci, 2GB LPDDR3 RAM, çıkartılabilen 2.800mAh pil ve 16GB veya 32GB depolama alanı bulunuyor. LG K10, tüm bu özellikleri 7,9mm'lik profile sığdırıyor ve Android 7.0 ile çalışıyor.
Fotoğraf odaklı LG K8 ise 5MP ön kamera, 13MP arka kamerayla geliyor ve selfie'lerinizi bir sonraki seviyeye taşımak için Auto Shot ve Gesture Shot UX işlevlerinden faydalanıyor. K10'dan biraz daha küçük olan K8, 5 inç'lik 720p ekrana, 1,5GB LPDDR3 RAM'e, 16GB dahili depolama alanına 1,4GHz sekiz çekirdekli yonga setine ve çıkartılabilir 2,500mAh pile sahip. K10 gibi K8 de Android Nougat ile çalışıyor.
LG K4, 5 inç'lik 480p ekran, 1GB LPDDR3 RAM, 1,1GHz sekiz çekirdekli yonga seti, 8GB dahili depolama alanı (32GB'a kadar microSD destekli), çıkartılabilir 2.500mAh pil, 5MP ön ve arka kameralarla geliyor. K10 ve K8'ün aksine K4, Android 6.0.1 Marshmallow ile çalışıyor.
LG K3, 4,5 inç'lik 480p ekran, 1GB LPDDR3 RAM, 1.1GHz dört çekirdekli işlemci, 8BG dahili depolama (32GB'a kadar microSD), 2MP ön ve 5MP arka kamerayla geliyor. Pil kapasitesi 2.100mAh olan cihaz, K4 gibi Android Marshmallow ile çalışıyor.
Son olarak Stylus 3, 5,7 inç'lik büyük ekranında 720p çözünürlük sunuyor. 3GB LPDDR3 RAM'e sahip cihaz, 1,5GHz sekiz çekirdekli yonga setini üzerinde taşırken, 16GB depolama alanı, 8MP ön ve 13MP arka kamera sunuyor. 3,200mAh pil kapasiteli telefon, yalnızca 7,4 milimetre kalınlığında ve Android Nougat ile çalışıyor. FM radyo destekli cihaz, isminden de anlaşılacağı üzere bir kalemle geliyor.
Telefonların çıkış tarihleri, fiyatları ve piyasaya sürülecekleri bölgelerin önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.
Zeynel A. Öztürk
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