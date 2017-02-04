LG'den Ekranı Telefonu Saran İlginç Konsept

LG'nin yeni patenti, firmanın önümüzdeki seneler için ilginç bir telefon hayal ettiğini gösteriyor!

LG'den Ekranı Telefonu Saran İlginç Konsept

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