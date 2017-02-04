LG'den Ekranı Telefonu Saran İlginç Konsept
LG'nin yeni patenti, firmanın önümüzdeki seneler için ilginç bir telefon hayal ettiğini gösteriyor!
LG, ekranı telefonu kaplayarak arka yüze kadar uzayan telefon konseptinin patentini almayı başardı.
Birkaç gün önce yayınlanan patentte hem ön yüzü, hem de arka yüzü ekranla kaplı bir cihaz gösteriliyor. Ekran, üstten arkaya doğru kıvrıldığı için aslında telefonda tek bir ekran bulunuyor. Patent, saran ekranın sahipliğini LG'ye vermeyi amaçlıyor ve çizimlerin son tasarımı yansıtmayabileceğini söylüyor.
Ekranın çevresindeki fazlalıktan kurtulmaya çalışan tek firma LG değil, ancak bu tür bir çözümü belki de ilk defa görüyoruz. Xiaomi'nin Mi Mix konsepti, ön yüzün yüzde 90'ını ekranla kaplamayı başarırken Apple, son zamanlarda kendi sarmal ekranlarının patentini almıştı.
Konseptleri bir kenara bırakırsak, LG'nin MWC 2017'de tanıtacağı cihazları görmek için sabırsızlanıyoruz. Şubat'ın sonunda Barcelona'da gerçekleşecek olan MWC'de bu patentteki gibi bir telefonun tanıtılmasını ise beklemiyoruz, bu tür bir telefondan muhtemelen bir veya birkaç sene uzağız.
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