LG'den İpuçlarıyla Dolu Bir Video!

LG'nin yeni yayınladığı video, beklenen yeni amiral gemisi LG G6 hakkında ipuçları veriyor olabilir mi?

Oynat LG'den İpuçlarıyla Dolu Bir Video! LG'nin yeni yayınladığı video, Şubat'ta tanıtılması beklenen LG G6 hakkında ipuçları veriyor olabilir mi?

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