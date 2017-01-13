LG'den İpuçlarıyla Dolu Bir Video!
LG'nin yeni yayınladığı video, beklenen yeni amiral gemisi LG G6 hakkında ipuçları veriyor olabilir mi?
LG, YouTube kanalında "ideal akıllı telefona dair dileklerimizi" soran yeni bir video yayınladı. Videonun Şubat'ta tanıtılması beklenen LG G6'yla ilgisinin olduğu düşünülüyor.
Videoda LG, insanlara yeni bir telefondan bekledikleri özellikleri soruyor. Buna göre bir telefonun ekran çerçevesinin daha ince olması gerekiyor ki, daha büyük ekran küçük bir gövdeye sığsın. Videonun amacı, başta da söylediğimiz gibi LG G6'yı tanıtmak olabilir; hatta G6'nın 5,7 inç'lik QHD+ ekranla geleceğini, bu ekranın 18:9 gibi sıra dışı bir orana sahip olacağını biliyoruz. Videonun en ilginç yanı ise genç bir kadının yeni telefonun "her şeyi bir defada yakalamasını" istemesi. LG'nin burada ne demek istediğini anlamak için tahmin gücümüzü zorlamamız gerekiyor. Detaylı bir açıklama olmadığından, bunun fotoğrafla ilgili bir işlev olduğunu düşünebiliriz; tabi bu işlevin daha önce rastlanmamış, eşsiz bir işlev olmasını umuyoruz.
Videonun sırlarını çözmemize yorumlarda yardımcı olabilirsiniz; aksi halde sırların kendinden çözüleceği Şubat'taki tanıtıma kadar beklememiz gerekecek.
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