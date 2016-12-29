LG'den "Sihirli" Bluetooth Hoparlör!
LG'nin havada adeta yüzen "sihirli" Bluetooth hoparlörünün üzerindeki gizem perdesi, çok yakında kalkıyor!
Piyasa, kablosuz hoparlör bolluğu yaşıyor. Aralarında çok sayıda ilginç modelin olduğunu da düşündüğümüzde, şu an böylesi bir cihaza ihtiyacınız varsa, çok sayıda seçeneğiniz bulunuyor. LG'nin de bu pazarda ürünü mevcut. Ancak şirket, şimdi bunlara bir yenisini daha katmak istiyor. Hem de "sihirli" bir şekilde...
LG'nin CES 2017 fuarında tanıtmasını beklediğimiz bu cihazın adı, Levitating Portable Speaker. İşin "sihri" türbin şeklinde hoparlörün havada süzülmesi. 360 derecelik yapısıyla çevreye ses yayabilen bu minik cihaz, ayrıca üzerinde yükseldiği platformuyla da subwoofer desteği sağlıyor.
Tek şarjla 10 saatlik çalma süresi sunan Levitating Portable Speaker, ayrıca elbette kablosuz şarj olabiliyor. Sıvı sıçramalarına karşı da IPX7 sertifikasıyla donatılmış durumda...
Ercan Uğurlu
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