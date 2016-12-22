LG'nin 5K Ekranları Sonunda Apple Store'da
LG'nin 5K çözünürlük sunan dev Mac ekranları, sonunda Apple Store'lardaki yerini aldı!
LG'nin daha önce Mac'ler için özel olarak geliştirdiği ve tanıtımı gerçekleştirdiği yeni 5K monitörü sonunda Apple Store'da yerini aldı. Biraz gecikmeli olarak da olsa, hiç gelmemesinden iyidir diyerek, yeni monitörlerin Mac kullanıcıları tarafından kabul görmesi bekleniyor.
Apple'a Özel Monitörler, LG'den Geldi!
LG'nin 27 inç boyutunda UltraFine 5K çözünürlüklü ekranı, 1.300 Dolar fiyat etiketiyle dikkat çekmesinin yanında, şu an 974 dolar fiyatla Apple Store'larda satışta. Elbette bu fiyat indirimi kısa bir süreyle geçerli. İndirim 31 Mart tarihinde sona erecek. O nedenle bu monitörü satın almak isteyenlerin elini çabuk tutması gerekiyor.
Apple, yalnızca bu ürünün de değil, öte yandan dönüştürücü adaptörlerinde de indirime gitmiş durumda. İndirimde olan ürünlerin listesi şöyle:
- USB-C – geleneksel USB adaptör $19 yerine $9
- Thunderbolt 3 - Thunderbolt 2 adaptör $49 yerine $29
- USB-C - Lightning kablo (1 metre) $25 yerine $19
- USB-C - Lightning kablo (2 metre) $35 yerine $29
- Multi-port adaptör (HDMI, USB, ve USB-C) $69 yerine $49
- Multi-port adaptör (VGA, USB, ve USB-C) $69 yerine $49
Ercan Uğurlu
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