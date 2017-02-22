LineageOS, Yeni Cihazlara da Geldi!
CyaongenMod'u devam ettiren LineageOS, yeni cihazlara yeni özellikler getirmeye devam ediyor!
Eğer akıllı telefonunuzda ROM olaylarına biraz da olsa girdiyseniz mutlaka Cyanogen'i ve CyanogenMod'u duymuşsunuzdur. Bilindiği gibi bir süre önce bu meşhur işletim sistemi alternatifi yayın hayatını sonlandırmıştı. Neyse ki, hemen akabinde de yola LineageOS olarak devam edeceği açıklanmıştı. Bunun hemen ardından özelleştirilmiş ROM sahibi olmak isteyenlere hizmet vermeye başlayan LineageOS, yeni sürümü 14.1'i duyurdu.
LineageOS 14.1 ile birlikte Android 7.1 Nougat güncellemesi sunan şirket, böylece henüz Android Nougat'la tanışmayan kullanıcıları bu imkandan faydalandırıyor. Daha önce çok sayıda akıllı telefona 14.1 sürümünü sunan şirket, şimdi bunlara; Galaxy Tab S 8.4, Galaxy Tab S 10.5 ve 2014 Samsung Galaxy Note 10.1 tabletlerini de eklemiş durumda. Kısa zaman içinde 14.1 sürümünü daha fazla cihazda görmeye devam edeceğiz.
Ercan Uğurlu
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