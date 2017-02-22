LineageOS, Yeni Cihazlara da Geldi!

CyaongenMod'u devam ettiren LineageOS, yeni cihazlara yeni özellikler getirmeye devam ediyor!

LineageOS, yeni cihazlara da geldi

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