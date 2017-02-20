Linux Tutkunlarına İyi Haber: 4.11 Kernel Sürümü Hazır
Linux'un mucidi Linus Torvalds, merakla beklenen yeni Linux kernel sürümünü yayınladı!
Linus Torvalds, bugün itibariyle bizlere yeni bir Linux sürümü bağışlamaya karar verdi. Linux kernel'in 4.10 final sürümü, işlemci desteğini genişletiyor, disk okumalarını hızlandırıyor ve bir dizi yenilik içeriyor.
"4.9 gibi dev bir yayından sonra her şeyin daha sessiz olmasını bekliyordum, ancak (4.10) kernel standartlarına göre ortalama bir yayın oldu" diyen Torvalds, 4.10'un ilk başta göründüğü kadar küçük bir güncelleme olmadığını vurguladı. "13.000 kod değişikliğinden" oluşan güncelleme, Intel Turbo Boost Max 3.0 desteği, Chipzilla'nın GVT grafik sanallaştırması için destekle geliyor. ATA Command Priority desteği, bu işlevi destekleyen sürücülerde okuma isteği işlemlerini hızlandırıyor.
Mobil 4K Video Linux'ta
Güncellemeyle birlikte Qualcomm'un Snapdragon 808 ve 810 işlemcileri de desteğe kavuşuyor. Bu iki işlemci, 450Mbps LTE bağlantı yeteneklerine sahip ve 4K video akışını rahatlıkla yapabiliyorlar.
Torvalds, 4.11 sürümü için hazırlıklara bugün başlayacağını söylüyor. 4.11'in Nisan'da çıkacağı tahmin ediliyor.
Zeynel A. Öztürk
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