MacBook Pro İçin Apple'dan "Mecburi" Karar Değişikliği!

MacBook Pro'nun büyük eleştiriler alan pil ömrünün, meğer mantıklı bir açıklaması varmış!

Apple'dan "mecburi" karar değişikliği!

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