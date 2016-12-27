MacBook Pro'nun Yeni Konuğu: Spotify

Apple'ın Touch Bar'lı MacBook Pro'su pil ömrü nedeniyle eleştirilse de, büyük beğeni alan Touch Bar, yeni uygulamalarla gelişmeye devam ediyor!

MacBook Pro'nun yeni konuğu: Spotify

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