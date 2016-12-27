MacBook Pro'nun Yeni Konuğu: Spotify
Apple'ın Touch Bar'lı MacBook Pro'su pil ömrü nedeniyle eleştirilse de, büyük beğeni alan Touch Bar, yeni uygulamalarla gelişmeye devam ediyor!
Apple'ın son MacBook hamlesi MacBook Pro, özellikle Touch Bar'ıyla ilgi odağı oldu. Her ne kadar pil ömrüyle eleştiri oklarına maruz kalsa da Touch Bar'ın kullanıcılara getirdiği işlevsellik, Apple'ın eleştirileri bir miktar hafifletmesine yardımcı oldu diyebiliriz. Apple'ın kendi uygulamaları için çeşitli kısayollar sunan Touch Bar, 3'üncü parti geliştiriciler tarafından da kullanılıyor elbette. Touch Bar'ın yeni konuğu, Spotify oluyor.
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Yeni MacBook Pro sahipleri, Touch Bar'dan Spotify'ın kolay erişim fonksiyonlarına erişebiliyorlar. Spotify uygulaması açıkken Touch Bar'da, karıştır, tekrar, çal, duraklat, atla ve ses kontrol fonksiyonlarını görebiliyorsunuz. Böylece Touch Bar üzerinden Spotify kontrolü mümkünken, kuşkusuz bunun aslında fiziksel multimedya tuşlarından çok büyük farkı yok. Önemli fark, artık çok daha "janjanlı" durması.
Touch Bar'ın son dönemdeki konuğu yalnızca Spotify değil. Geçtiğimiz günlerde mini bir piyanoyu da Touch Bar'da görmüş, hatta öte yandan -hemen aşağıdan izleyebileceğiniz- efsanevi oyun Doom'u da Touch Bar'da çalışırken görmüştük. Muhtemelen önümüzdeki dönemde bu kervana daha pek çok uygulama katılacak.
Ercan Uğurlu
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