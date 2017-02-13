Magic Leap'in Arttırılmış Gerçeklik Cihazı Sızdı!

Yıllardır saklanan gizemli artırılmış gerçeklik cihazı Magic Leap'in prototipi, sonunda internete sızdı!

Magic Leap'in Arttırılmış Gerçeklik Cihazı Sızdı

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