Magic Leap'in Arttırılmış Gerçeklik Cihazı Sızdı!
Yıllardır saklanan gizemli artırılmış gerçeklik cihazı Magic Leap'in prototipi, sonunda internete sızdı!
Magic Leap arttırılmış gerçelik cihazının çalışan bir prototip modelinin fotoğrafı internete sızdı.
Cihaz yıllardır büyük bir gizem içerisinde saklanıyordu. Magic Leap, 2014'te cihazın yapımı için yarım milyar dolar fonu yarattı, ardından geçen yıl bir çok insanı etkilemeyi başaran bir demo videosu yayınlandı. Ancak o zamandan beri cihazın ne durumda olduğuyla ilgili en ufak bir bilgi paylaşılmadı. Ta ki bir cihazın en son prototipinin fotoğrafı sızana kadar.
Kaynağı belli olmayan fotoğraf, Business Insider tarafından ele geçirildi. Görünüşe bakılırsa cihaz taşınabilir ancak oldukça kaba görünüyor.
Fotoğrafta görüldüğü gibi, prototipin bilgisayar ünitesi kullanıcının sırtında bulunuyor. Kullanıcının başına bağlı parça, sadece arkadan da görünüyor olsa, Microsoft'un HoloLens'ine benzerliği dikkat çekiyor.
Magic Leap'in amacı, harici bir bilgisayara bağımlı olmadan kendi başına çalışabilen bir AR gözlük üretebilmek. Ancak fotoğrafta gördüğümüz gibi, şirket bu hedefine oldukça uzak görünüyor.
Önümüzdeki hafta büyük bir yönetim kurulu toplantısı düzenleyecek olan şirketin çalışan bir prototipi sergilemesi bekleniyor. Sırt çantası ünitesinin de kemer paketleri ile yer değiştireceğini açıklayan anonim kaynak, donanımın daha tamamlanmış bir görüntüye sahip olacağını söyledi.
Önünde bir çok engel olmasına rağmen, Magic Leap hedefinden vazgeçecek gibi görünmüyor. Ancak şirket, cihazın ne zaman piyasaya sürüleceği, fiyatının ne olacağı ve nasıl çalışacağı sorularına cevap vermeye henüz hazır değil gibi görünüyor.
Ali Ruhi Öztürk
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