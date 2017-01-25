Mark Zuckerberg'den "Yanlış Anlaşıldım" Açıklaması!

Açtığı davalar nedeniyle bir anda tepkileri üzerine çeken Mark Zuckerberg, ilk kez açıklama yaptı; yanlış anlaşıldığını söyledi!

Mark Zuckerberg'den "Yanlış Anlaşıldım" Açıklaması

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