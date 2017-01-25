Mark Zuckerberg'den "Yanlış Anlaşıldım" Açıklaması!
Açtığı davalar nedeniyle bir anda tepkileri üzerine çeken Mark Zuckerberg, ilk kez açıklama yaptı; yanlış anlaşıldığını söyledi!
Mark Zuckerberg, Hawaii'de satın aldığı arazi için açtığı dava dizisi hakkında ilk kez açıklama yaptı; bir yanlış anlaşılma olduğunu iddia etti.
Star Advertiser'ın açıklamasına göre Zuckerberg, genellikle nesilden nesile bir vasiyet veya tapu olmadan aktarılan bu bölgelerin sahibi olan birkaç yüz kişiye karşı mülkiyet tespiti davası açmıştı ve bu davaların amacı "bu ailelerin arazilerini kamuya açık bir açık arttırma ile en yüksek teklifi sunan kişiye satmaya zorlamaktı."
Ancak Zuckerberg'in yazdığı Facebook yazısına göre bu doğru değil. Zuckerberg, çoğunluk sahipleri ile arazi satın alımları konusunda anlaştığını, ancak bu arazilerin bazılarının küçük payları bulunan sahiplerinin olduğunu ve bunların sahip oldukları araziden haberdar olmayabildiklerini söylemekte. Zuckerberg'in söylediğine göre davaların amacı, bu parça sahiplerini bulmak ve onlara hak ettikleri parayı sunmak. Hatta Zuckerberg, bu kişilerin büyük bir çoğunluğunun, sahip olduklarından bile haberleri olmayan bir şey için para alacaklarını belirtmekte.
Ayrıca Zuckerberg, kimsenin zorla arazisinden kovulmayacağını da söylerken, Hawaii tarihi ve geleneklerine saygı duymanın kendileri için önemli olduğunu söylüyor.
Bu, Zuckerberg'in Hawaii'deki yerel komşuları ile ilk karşı karşıya gelişi değil. Geçtiğimiz Haziran ayında komşularından bazıları, Zuckerberg'in arazisinde inşa edilmekte olan taş duvar hakkında şikayet etmeye başlamışlardı. Zuckerberg'in Kauai arazisindeki çalışmalar için bir sözcü, 2 metre yüksekliğe sahip olduğu söylenen duvarın otoban ve yol sesini azaltmak için tasarlandığını söylemekteydi. Ancak komşuları için bu duvar göz korkutucu ve yasaklayıcıydı. Ayrıca arazi içerisinden okyanusun görüntüsünü de engellemekteydi. Garden Island gazetesinin söylediğine göre bazı komşular, bu duvarın "komşuluk hissi vermediğini" söylemekteydiler...
Levent Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın