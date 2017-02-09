Material Design Lideri Dropbox'a Geçiyor!
Google'ın Material Design tasarım dilini geliştiren önemli isim, artık Dropbox'ta ter akıtacak!
Geliştiriciler ve Google'ın Material Design dilini seven kişiler, bunun için Nicholas Jitkoff'a teşekkür borçlular. Firmanın kendi ürünlerinde ve binlerce Android uygulamasında bu basit ancak yenilikçi görsel felsefe kullanılarak arayüzler üretilmekte.
Şimdi de Google'da neredeyse 10 yılın ardından Jitkoff, Dropbox'a firmanın tasarım Yardımcı Başkanı olarak gitmekte. Bu durum, özellikle firmanın daha önce de tüketici ürünlerinden kazanç sağlama imkanlarından faydalanamadığı düşünülürse, bulut depolama firması için oldukça büyük bir kazanç.
Ancak firma ileri dönük düşünceli tasarımlar ile daha fazla ilgilenmeye başladı. Örneğin yeni Paper uygulaması, çok amaçlı dosyaları yaratmanıza, ortak olarak kullanmanıza ve sunmanıza imkan tanımakta. Bu uygulama oldukça yeni bir görüntüye sahip ve rakiplerinin sahip olduğu, daha önceki nesil üretim yazılımlarından gelen gereksiz fazlalıkların büyük bir kısmından vazgeçmiş durumda.
Jitkoff, Google'da Material Design için Baş Tasarımcı olarak görev almadan önce hırslı Project Kennedy ekibinin bir parçasıydı. 2011 yılında Larry Page'in CEO olarak başa geçmesinin kısa bir süre sonrasındaki bu proje, Google ürünlerinin görsel arayüzlerini birleştirmeyi planlamaktaydı.
Yapılan açıklamada firma, Jitkoff'un Dropbox'ın mühendislik ve ürün ekipleri ile yakın bir şekilde çalışmasının yanı sıra "Design Research, Product Design, Brand Design ve UX Writing ekiplerinin" yetenekler ve çeşitlilik ile büyümesine yardımcı olacağını belirtiyor.
Levent Öztürk
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