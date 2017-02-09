Material Design Lideri Dropbox'a Geçiyor!

Google'ın Material Design tasarım dilini geliştiren önemli isim, artık Dropbox'ta ter akıtacak!

Material Design Lideri Dropbox'a Geçiyor!

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Material Design Lideri Dropbox'a Geçiyor!

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