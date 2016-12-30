Mavi Ekran, Yeni Yapıda Yeşil Ekran Oldu!
Windows'un artık efsane haline gelmiş olan mavi ekranı, çok yakında yerini "başka bir renge" bırakabilir!
Mavi ekran hatası (BSOD - Blue Screen of Death), Windows kullanıcılarının alışık olduğu Windows işlevlerinden bir tanesi. Sistemin kendi kendini kurtaramayacağı bir sorunla karşılaştığını anlatan mavi ekran, Windows 10'da karşınıza bir üzgün yüz simgesi ve "KERNEL_DATA_INPAGE_ERROR" gibi bir hatayla çıkıyor.
Microsoft, mavi ekranda çıkan hataları internette aramayı kolaylaştırmak için, geçtiğimiz aylarda bu ekrana bir QR kodu eklemişti. Firma şimdi daha çok dikkat çekecek bir değişiklik yapmış bulunuyor.
İnternete sızan Windows 10 Enterprise yapı 14997'de yeni yapılan keşiflerden bir tanesi de, mavi ekranın renginin yeşile döndüğü oldu. Bununla birlikte Microsoft'tan Windows Enterprise Developer Platform Kıdemli Program Yönetmeni Matthijs Hoekstra, yeşil ekranın Insider yapılarına has olduğunu, standart mavi ekranın Insider olmayan sürümlerde yerini koruduğunu söyledi.
Değişikliğin nedeni ise Microsoft'un üretim cihazlarında görünen hatalar ile önizleme cihazlarının hatalarını kolayca ayırt edilebilir hale getirmek istemesi. Sonuç olarak hataları görmeye devam edeceğimiz için, değişikliğin çok büyük olmadığını da söyleyebiliriz.
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