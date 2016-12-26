McLaren, On Bininci Aracını Kutluyor!
Pahalı, hız canavarı modelleriyle tanınan otomotiv devi McLaren, on bininci aracı olan McLaren 570S'i kutluyor!
Eğer, örneğin Toyota gibi bir firma iseniz 10.000 araç üretmek büyük bir olay değil. Ancak bu üretim, hız canavarı pahalı araçları ile tanınan İngiliz araba üreticisi McLaren için oldukça büyük bir başarı.
McLaren, seramik mavisi bir McLaren 570S ile on bininci arabasını üretmeyi başardı. Bu başarıya ulaşmak, firmanın ilk süper arabası McLaren MP4-12C'nin üretiminin ardından beş yıl sürdü. Ayrıca üretilen bu 570S, firmada kalarak firmanın Heritage Collection'ı (Miras Koleksiyonu) içerisinde yer alacak.
Bu başarının büyük bir kısmının McLaren'in Spor Serisi, yani satın alımı en uygun olan araç serisi, sayesinden başarıldığı söylenebilir. Bu seri, sadece Çin'de yer alan 540C, 570S ve daha lüks olan 570GT gibi araçları içermekte. Üretim tesisindeki ikinci bir mesai, günlük araç üretimini 10'dan 20'ye çıkartmıştı ve bu, karda geçirdiği üçüncü yılda bulunan McLaren için oldukça kolay bir işlemdi. Ayrıca firmanın satışlarının da bu yıl neredeyse ikiye katlanarak 3000 aracın üzerine çıkması beklenmekte.
Bununla beraber McLaren'in ucuz olmadığını tekrar belirtmekte fayda var. 570S fiyatları 200.000 doların hemen altından başlıyor ve bu da kendisini fiyat olarak Porsche 911 Turbo'nun hemen üzerine yerleştiriyor. Eğer 650S ve 675LT gibi araçlardan oluşan Süper Serisine geçiş yapmak istiyorsanız da bu fiyatın üzerine 100.000 dolar daha eklemeniz gerekiyor. Eğer Ultimate Series'e geçmek istiyorsanız bütün bir basamak daha eklemeniz gerekse de bunun artık pek bir önemi bulunmamakta çünkü hem P1 hem de P1GTR tamamen satılmış durumda.
McLaren, ucuz araçlar üreterek gelirini arttırmak amacına sahip değil ve olduğu yerde oldukça mutlu gözükmekte. Ayrıca fiyatları her ne kadar yüksek olursa olsun, McLaren müşterilerinin araçlarından mutlu olduklarından da neredeyse emin olabilirsiniz...
Levent Öztürk
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