Media Markt Büyümeye Devam Ediyor
Media Markt yeni nesil elektronik perakendeciliği ile liderliğe koşuyor.
Dünya markalarını, bol çeşit, rakipsiz fiyat, çoklu kanal ve müşteri odaklı hizmet anlayışı ile sunan, Avrupa'nın açık ara bir numaralı elektronik market zinciri Media Markt, 2016 yılını Türkiye'deki bugüne kadarki en hızlı büyüme oranına ulaşarak tamamladı. Açık ara sektör liderliği hedefine doğru emin adımlarla ilerleyen Media Markt Türkiye, Türkiye'nin en hızlı ve istikrarlı büyüyen yeni nesil elektronik perakendecisi oldu. 2016 yılında tüm elektronik perakende pazarı ortalama yüzde 11 civarında büyürken, Media Markt Türkiye sektörün üzerinde büyümeyi başardı. 2017 yılına da bu başarıyı daha da yükseğe taşıyarak başladı.
2016 yılında elde edilen başarıların temelinde müşteri memnuniyeti odaklı çalışmaların yer aldığını dile getiren Media Markt Türkiye İcra Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım, "Türkiye'nin en çok tercih edilen çok kanallı elektronik perakendecisi olma vizyonumuz doğrultusunda, odağımıza hem müşterilerimizi hem çalışanlarımızı hem de tedarikçilerimizi aldık. Bunun sonucunda ise Türkiye'nin en hızlı ve istikrarlı büyüyen elektronik perakendecisi olduk. 2017'de de, büyüme trendimizi arttırarak sürdüreceğiz ve tüketicilerimiz için cazip yeni lokasyonlarda mağaza açmaya devam edeceğiz" dedi.
Yeni nesil perakendecilik yatırımları ile müşteri memnuniyeti artıyor
Müşterilerin mağazaları kendi evleri gibi görmeleri ve Media Markt çatısı altında vakit geçirmekten keyif alması için raf aydınlatmasından yerdeki kaplamaya kadar her şeyi yenilediklerinin altını çizen Gökyıldırım, "Müşterilerimizin sadece akıllarındaki bir ürünü almaya geldikleri bir adres olmanın ötesine geçmeyi, onları tüm dijital gelişmelerden, yeni teknolojilerden, dünyadaki inovasyonlardan haberdar eden bir deneyim merkezi olmayı istiyoruz" dedi.
Yeni nesil perakendeciliği DNA'sında bulunduran Media Markt'ın, dünyada perakende alanında uygulanabilecek tüm yenilikleri müşterilerin ayağına getirdiklerini vurgulayan Gökyıldırım, müşteri deneyimini merkeze alarak tüm mağazalarında müşteri deneyimi yöneticileri atadıklarını belirtti. Bununla birlikte inovasyon adaları ve VR deneyim standları kurarak ziyaretçilerine inovatif ürünleri deneme imkânı sunduklarını aktaran Gökyıldırım, mağaza içinde ücretsiz internet bağlantısı sunarak, tüketicilerin alışveriş haricinde vakit geçirebilmeleri için lounge'lar yarattıklarının altını çizdi.
Büyük veri yönetimi yeni nesil perakendeciliği şekillendiriyor
Müşteri memnuniyetini sağlamak için büyük veriyi de etkin bir şekilde kullanan Media Markt, talep planlama optimizasyonu, dinamik kapasite yönetimi ve dinamik fiyatlandırma sistemi ile her zaman en uygun fiyata talep edilen ürünün stoklarda yer almasını sağlıyor. Toplanan veriler sayesinde geliştirilen akıllı sistem, talebin arttığı ürünlerin en doğru mağazada yer alması için analitik bir yaklaşım sunuyor.
Önümüzdeki dönemde ise yatırım önceliklerinin dijital müşteri hizmetleri, mağaza içi dinamik müşteri takip sistemi ve baştan sona servis ağının entegrasyonu olduğunu ifade eden Gökyıldırım, yeni nesil perakendecilik yatırımlarına son hız devam mesajını verdi.
Dijital ile fiziksel arasındaki sınırlar kalkıyor
Dijital ile fiziksel mağaza arasındaki ayrımın kalkmaya başladığı dünyada, tüketicilerin aradığı kesintisiz çoklu kanal deneyimi sunmayı hedefleyen Media Markt, sonsuz raf sistemi sunan mağaza içi kiosk'lar sayesinde müşterilerine o an stokta olmayan ürünlerin bile hızlıca gönderimini sağlıyor. Ayrıca, elektronik etiket ile her an güncellenebilen, tüketicilerin her zaman en doğru fiyatlarla alışverişlerini yapabilecekleri sistem mağazalarda yerini aldı. Bununla birlikte Media Markt çalışanları, yakın zaman içinde sahip oldukları tabletlerden tüketicilerin tüm sorularını dijital dünyanın entegre çözümleri ile yanıtlayabilecekleri bir altyapıya kavuşuyor.
2016'da MediaMarkt'ın e-ticaret hacmi büyüdü
Mediamarkt.com.tr adresi 2016 yılında 75 milyon ziyaretçiye ev sahipliği yaptı ve her ziyaretçi sitede ortalama 2.42 dakika zaman geçirdi. Yenal Gökyıldırım, "E-ticaretimizin yükselişini gururla takip ettik. Geçtiğimiz yıl, e-ticaret ciromuz toplam Grup ciromuzun %9'unu oluşturdu. mediamarkt.com.tr'nin satış hacmi 2016 yılında çok önemli oranda büyüdü. 2017 yılında bu büyümenin de üzerine çıkacağımız trendi yakalayacağız" dedi.
Pick-up ve saatli teslimat uygulamaları başladı
Tüketici memnuniyetini ilk sırada tutan Media Markt, online alışveriş yapıp ürünü mağazadan teslim almak isteyen tüketiciler için "pick-up" uygulamasını başlattı. 2016'da ise Media Markt'tan satın alınan ürünü istenilen tarih ve saatte evlerine teslim edilen "Saatli Teslimat" uygulaması hayata geçirildi. Türkiye'nin en geniş kategoride ürün satan yeni nesil elektronik perakendecisi olan Media Markt, 50 binden fazla ürün çeşitliliği ve fark yaratan satış sonrası hizmetleri ile müşterilerinin elektronik alışverişindeki tüm ihtiyaçlarına yanıt veriyor.
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