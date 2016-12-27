Media Markt'tan Büyük Yeni Yıl Kampanyası
Media Markt yeni yıl kampanyası ile tüketicilerinin yüzlerini güldürecek fırsatlar sunuyor.
Tüketici elektroniği perakendecisi Media Markt yeni yılı büyük bir indirim kampanyası ile karşılıyor.
31 Aralık'a kadar mağazalar, mobil, online alışveriş sitesi ve müşteri destek hattında geçerli kampanya, sevdiklerinin yüzlerini en yeni teknolojik ürünlerle güldürmek isteyenleri bekliyor.
Yeni yıla özel Media Markt kampanyası akıllı telefonlardan TV'lere, yazıcılardan bluetooth hoparlörlere, oyun konsolundan tabletlere pek çok ürün kategorisinde cazip fırsatlar sunuyor.
Kampanya kapsamında, 2016 sonuna kadar Media Markt'ta Apple iPhone 7 32 GB 3.249 TL yerine 2.999 TL; Samsung Galaxy J2 Akıllı Telefon 699 TL yerine 649 TL'ye satışa sunuluyor.
Vestel 49FB7500 Full HD Smart LED TV 2.099 TL yerine 1.699 TL, Samsung 65KU7000 4K Ultra HD Smart LED TV 5.999 TL yerine 3.999 TL; LG kkUH615V 4K ultra HD Smart LED TV ise 3.399 TL yerine 2.999 TL'ye tüketiciyle buluşuyor.
Samsung SM T350 tablet bilgisayar 698 TL yerine 578 TL; Apple 32 GB iPad Air 2 1.499 TL yerine 1.399 TL; Sony PS4 1TB Slim Chassis Konsol 1.499 TL, JBL FLIP 3 Bluetooth hoparlör 499 TL yerine 349 TL satış fiyatıyla Media Markt'ta tüketicileri bekliyor.
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