MediaTek İşlemcili Gizemli Samsung!
Samsung'un alışılmadık bir işlemci markasına yer veren gizemli telefonu, internette kendini gösterdi!
Samsung'un alt seviye cihazlarda MediaTek işlemcileri kullanmayı planladığını birkaç sene önce duymuştuk. Firma şu an Android'li telefonlarda kendi Exynos işlemcilerini veya Qualcomm'un Snapdragon yongasını kullanıyor. Tizen cihazlarında ise Spreadtrum gibi firmalardan destek alıyor. Samsung'un MediaTek ile birkaç senedir görüştüğü biliniyordu; birkaç ay önce ise üst düzey bir MediaTek yöneticisi, Samsung'un bir müşterileri haline geldiğini söylemişti.
Hız testi sonuçlarını paylaşan web sitesi GFXBench'te görünen SM-G615F model isimli cihaz, bu ortaklığın gelişmekte olduğunu gösterdi. Sitedeki bilgilere göre telefon, 5,7 inç'lik 1080p çözünürlüklü bir ekrana, 2,3GHz MediaTek Helio P20 işlemciye, 3GB RAM'e ve 32GB dahili depolama alanına sahip. Ön ve arkada 12 megapiksel kamerayla gelen cihaz, işletim sistemi olarak Android 7.0 Nougat'ı kullanıyor.
Cihaz hakkındaki bilgiler şimdilik kısıtlı ve bu nedenle MediaTek'in işlemcinin Samsung'un hangi telefon serisinde kullanılacağını tam olarak bilmiyoruz. Telefonla ilgili bilgilerin netleşmesi halinde bu bilgileri sizlerle paylaşıyor olacağız.
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