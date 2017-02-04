MediaTek İşlemcili Gizemli Samsung!

Samsung'un alışılmadık bir işlemci markasına yer veren gizemli telefonu, internette kendini gösterdi!

MediaTek İşlemcili Gizemli Samsung!

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