Microsoft, artık üçüncü çemberi doldurmaya başladı...
Microsoft, artık Xbox Insider programının üçüncü çemberini doldurmaya başladı...
Microsoft Xbox One Preview Program'ını Xbox Insider Program'ına çevirdiği sırada, sistemin artık herkese açık olmasına rağmen sadece eski sistemde katılmış olanlar sistem güncellemelerini alabilmekteydi. İki hafta önce firma, Insider'lar için ilk Creator Update ön-izlemesini yayımladı ve aynı zamanda sistem güncellemelerini tüm kullanıcılar için açtı.
Ancak burada önemli bir nokta bulunuyor. Sistemin içerisinde dört farklı bölüm bulunmakta: Alpha, Beta, Preview Ring 3 ve Preview Ring 4. Bunların ilk üçüne, Insider Hub içerisindeki anketleri ve görevleri tamamlayarak kazanılan davetiyeler ile katılabilmekte. Eğer bir süre boyunca aktif olmazsanız da bu çemberlerden çıkartılabiliyorsunuz.
Alpha ve Beta çemberlerinin artık Insider'lar ile dolu olması ile beraber Microsoft şu anda Preview Ring 3'ü doldurmaya başlamış durumda. Xbox forumlarında söylenene göre artık konsolunuzun durumu "beklemede" olarak gözükebilmekte ve bu da farklı bir çembere taşınmakta olduğunu belirtmekte.
Bekleme durumu sona erdikten ve Ring 3 içerisine yerleştikten sonra, on konsola kadar konsolu çembere dahil edebileceksiniz. Eğer Ring 3 size fazla aktif gelirse de istediğiniz zaman Preview Ring 4'e geri dönebileceksiniz.
Ayrıca Ring 3'e yerleşmiş olmanız henüz sistem güncellemesini alacağınız anlamına gelmemekte. Şu anda bu bölüm de kamuya açık olan yayımı kullanmakta...
Levent Öztürk
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