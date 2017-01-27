Microsoft CEO'su Satya Nadella, Herkesi Şaşırttı!

Microsoft CEO'su Satya Nadella, muhtemelen pek çoğunuzu şaşırtacak diğer br devin yönetim kuruluna dahil oluyor!

Microsoft CEO'su Satya Nadella, Herkesi Şaşırttı!

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