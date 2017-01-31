Microsoft, Cortana Beta Programını iOS'a Açıyor!

Henüz bizi fazla etkilemese de Microsoft, iPhone kullanıcılarını sevindirecek bir yenilik yaptı!

Microsoft, Cortana Beta Programını iOS'a Açtı!

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