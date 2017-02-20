Microsoft Durunca Google, Windows'ta Açık Buldu!

Microsoft'un güncellemeleri ertelemesi üzerine Google daha fazla dayanamadı ve "bildiklerini" ortaya döktü!

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

Renault'da Şubat Fırsatı!

 
CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın

Günün En çok Okunanları
LG G6 Şimdi de Çalışırken Göründü!
Acer Predator 21'a Tayvan Excellence'dan Ödül
Apple, Yüz Tanıma Firması RealTech'i Satın Aldı!
ABD Firmaları Trump'a Karşı Bildiri Yayınladı!
Astronotlar Kısacık Boş Vakitlerinde Böyle Şakalaştılar

En Çok İndirilenler
CCleaner
Avira Free
VLC media player (64 Bit)
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir