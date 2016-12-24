Microsoft Edge İçin Yeni Yetenek!

Microsoft, yeni tarayıcısı Edge'i biraz daha hızlandıracak, önemli bir desteği sunmaya başlıyor!

Microsoft Edge İçin Yeni Yetenek!

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