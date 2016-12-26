Microsoft Güncelleme Sorunlarını Çözüyor
Microsoft, Windows kullanıcılarının güncelleme yüklerken karşılaştıkları sorunları çözmek adına yeni "adım adım" aracını yayınladı!
Bir Windows güncellemesini yüklerken herhangi bir sorunla karşılaştıysanız, bu sorunu teşhis etmenin ve çözümlemenin ne kadar can sıkıcı bir sürece dönüşebildiğini muhtemelen biliyorsunuzdur. Zira Microsoft'un bu durumlarda karşımıza çıkan hata kodlarıyla yapılabilecekler açısından sunduğu destekler her zaman yardımcı olmayabiliyor.
Yazılım devinin destek forumlarındaki kullanıcı topluluğu tarafından paylaşılan bilgiler ise bazen işe yarasa da bazen yanlış yönlendirmelere de neden olabiliyor. Hata kodları için yapılan web aramaları da genelde bir zaman kaybından öteye geçmiyor ve yine yarardan çok zarar getirebiliyor.
Bu durumun farkında olan Microsoft nihayet bütün bu süreci çok daha kolay bir hale getirmek için kullanıcılara özel bir online sorun giderme aracı sunuyor.
Microsoft'tan gelen açıklamaya göre güncellemeleri yüklerken karşılaşılan problemleri düzeltmek adına hazırlanan bu adım adım aracı işlevsel bir süreç temin ediyor. Çok sık karşılaşılan hata kodları ise şöyle belirtiliyor: 0x80073712, 0x800705B4, 0x80004005, 0x8024402F, 0x80070002, 0x80070643, 0x80070003, 0x8024200B, 0x80070422, 0x80070020. Diğer yandan bahsi geçen adımların sadece listelenenler için değil bütün hataları çözümlemek için yardımcı olacağı söyleniyor.
Sorun giderme aracı, Windows 7, Windows 8.1 ve Windows 10 için destek sunuyor...
Cenk Atlı
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