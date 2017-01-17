Microsoft: Güvenliğiniz Önemliyse Windows 7'yi Bırakın

Microsoft'un resmi sayfası, Windows 7'yi bırakmanız için oldukça erken bir uyarıda bulundu!

"Güvenliğiniz Önemliyse Windows 7'yi Bırakın"

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