Microsoft, Kaybolan Eşyalarınızı Böyle Bulacak!
Microsoft, evinizin veya otomobilinizin anahtarını kaybettiğinizde onu bulacak bir teknoloji üzerinde çalışıyor!
Hayatın telaşı içinde anahtarlarınızı, evcil hayvanınızı ve hatta düşüncelerinizi bile kaybetmeniz mümkün. Sıkça kullandığınız bir şeyi kaybettiğinizde, koltuk araları bakmak isteyeceğiniz ilk yer olabilir. Peki bir gün, hiçbir şeyi kaybetmeyeceğimiz bir dünya olacak mı?
Microsoft'un çizimleri, bir AR başlığıyla kaybettiğiniz şeyleri bulmayı amaçlayan bir sistem hayal ediyor. Şimdilik bir konsept olsa da sistem oldukça merak uyandırıcı. Patentte farklı senaryolar ele alınıyor. Örneğin evinizde süt bittiğinde veya ev arkadaşınız sütü bitirdiğinde ve sizi bunun için aramadığında, Microsoft'un "Object Tracking" ("Nesne İzleme") teknolojisi devreye giriyor ve süt almanız için sizi uyarıyor. Sistem bu şekilde kaybettiğiniz nesnelerin yerini takip edip, kaybettiğinizde size söyleyebiliyor.
Microsoft'un patenti, teknolojinin birçok ilginç yeteneğe sahip olduğunu gösteriyor. Bunlar arasında kullanıcının ortamındaki doğal değişiklikleri izlemek ve tanımlamak var. Etrafımızdaki her şeyin gözetlenmesi ise bazılarımız için büyük gizlilik endişeleri doğurabilir.
Zeynel A. Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın