Microsoft Translator'a Önemli Güncelleme!
Başarılı çeviri uygulaması Microsoft Translator'ün Android sürümü, verimliliğini arttıran bir güncelleme aldı!
Microsoft, Android üzerindeki Translator uygulamasını güncelleyerek, kullanımını geliştirmek için küçük ancak etkili bazı değişiklikler yaptı.
Uygulamadaki belki en önemli değişiklik ise, uygulamanın başlangıç performansının geliştirilmesi ve kullanıcıların tercümeye çok daha çabuk başlamasına imkan tanıması olabilir. Sürüm 3.0.165 ile gelen değişimlerin arasında başlangıç zamanı iyileştirmesi, görüşme modu kesinti onarımları, iyileştirilmiş hata mesajları ve daha pek çok sorunun onarılması bulunuyor.
Ayrıca Microsoft Translator'ın Skype Translator ile aynı olmadığını belirtmekte fayda olabilir.
Her ne kadar bu iki uygulama arasında bariz bir işlem benzerliği olsa da, Microsoft Translator, telefonunuzun kamerasını kullanarak yazıları algılama ve tercüme etme gibi özelliği bulunan bir tekil uygulama. Translator, Google Play yazısına göre, "Office, Bing, Internet Explorer"ın yanı sıra Skype teknolojisinin bir kısmını kullanıyor ve "Twitter, Yelp, eBay, WeChat ve daha fazlası ile ortaklığa sahip" durumda...
Google Play'den indirin: Microsoft Translator
Levent Öztürk
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