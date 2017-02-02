Microsoft, XBOX ile GİST'te
GİST 2017, XBOX ve Windows'un katılımı ile hareketlenecek.
Oyun severlerin merakla beklediği etkinliklerden Gaming İstanbul, 2-5 Şubat 2017 tarihleri arasında İstanbul Kongre merkezinde düzenleniyor. Fuara HP ile birlikte katılan Microsoft Türkiye, özel alanında en yeni oyunları deneyimleme imkanı sunarken, Cosplay ve özel etkinliklerle ziyaretçilere eşsiz bir deneyim yaşama fırsatı sağlıyor. Alanı ziyaret edenler Halo 5, Gears of War 4, Forza Horizon 3, Dead Rising 4 gibi en son çıkan Xbox One ve Windows 10 PC'lere özel oyunlarla birlikte FIFA 17, Battlefield 1, Call of Duty: Infinite Warfare gibi oyunları da deneyimleme şansını elde edebiliyorlar. Ayrıca alanda genç oyunculara yönelik bir de Minecraft alanı yer alıyor.
Ziyaretçilerle oyun keyfi XBOX ve Windows 10'da yaşanıyor!
Microsoft alanında sevilen oyunların kahramanları da cosplayerlar aracılığı ile oyun severlerle tanışıyor. Sosyal medya hesaplarından "#oyunheryerde" etiketi ile yapılan paylaşımlara fotoğrafları hediye ediliyor.
Xbox ve Windows ekipleri, Cumartesi günü ise ana sahnede ünlü Youtuberlar Pintipanda ve Eastergamers'ı ağırlayacak. Gears of War 4, Halo 5, Forza Horizon 3 ve Dead Rising 4 oyunlarındaki kıyasıya kapışmayı ayrıca sosyal medya kanalları üzerinden Livestream ile takip edilebilecek.
Okuyucu YorumlarıToplam 1 Yorum Giriş Yapın
Fiyatı uygun olsa da artık biz de XBoxlansak, hele S mükemmel ötesi