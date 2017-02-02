Microsoft, XBOX ile GİST'te

GİST 2017, XBOX ve Windows'un katılımı ile hareketlenecek.

Microsoft, XBOX ile GİST'te

Okuyucu Yorumları

Toplam 1 Yorum

Fiyatı uygun olsa da artık biz de XBoxlansak, hele S mükemmel ötesi

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