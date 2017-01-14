Microsoft: "Yapı 14998'i inceliyoruz"

Windows 10 Mobile sahiplerini heyecanlandıran yeni önizleme yapısı, görünüşe bakılırsa Microsoft tarafından yanlışlıkla yayınlanmış!

Microsoft: "Yapı 14998'i inceliyoruz"

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