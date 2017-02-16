Microsoft Zirvesi'nde Dijital Dönüşüm Konuşuldu

gerçekleştirilen Microsoft Ankara Zirvesi'nde kamunun dijital dönüşüm yol haritası ele alındı.

Microsoft Zirvesi'nde Dijital Dönüşüm

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