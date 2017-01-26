Microsoft'a "Yanlış Yapıyorsun" Çağrısı!
Microsoft'un Windows 10'da varsayılan tarayıcıyı Edge olarak ayarlaması, yeni rakibinin canına tak ettirdi!
Vivaldi'in kurucusu ve CEO'su Jon von Tetzchner, yeni blog gönderisinde Microsoft'un Windows 10'da varsayılan web tarayıcısını değiştirmesiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu, Microsoft'u yanlış yapmakla suçladı, firmayı "doğru şeyi yapmaya" davet etti.
Von Tetzchner, yazısında 72 yaşındaki bir arkadaşını örnek gösterdi ve arkadaşının PC'sinin "Windows 8'den Windows 10'a" isteği dışında güncellendiğini, web tarayıcısının Edge olarak değiştirildiğini söyledi. Von Tetzchner'in "Edge'i kullanmak gibi bir amacı olmayan" arkadaşı, teknik konularda deneyimli olmadığından, eski web tarayıcısını geri getiremedi.
Von Tetzchner bu sözlerinin ardından tüm teknoloji firmalarından şöyle bir istekte bulundu: "Teknoloji şirketleri olarak hedefimiz, kullanıcılarımıza harika yazılımlar sunmak olmalıdır. Aynı zamanda bazı kullanıcıların diğer şirketler tarafından oluşturulmuş yazılımları tercih ettiklerini kabul etmeliyiz. Kullanıcılara adil davranmak bizim sorumluluğumuzdur ve teknoloji sektörünü ileriye taşıyacak olan budur. Kullanıcıların önünden tercihleri kaldırmak veya seçenekleri zorla kısıtlamak, ilerlemeye engel olacaktır. Harika ürünler inşa etmeye odaklanarak mükemmelliğe ulaşabiliriz."
von Tetzchner bu endişelerinde yalnız değil; birçok kullanıcı Windows 10'un varsayılan web tarayıcısını değiştirirken yaşadığı sorunlardan şikayetçiydi. Bu arada Vivaldi CEO'sunun söyledikleri, Vivaldi'nin Microsoft'a ilk çağrısı değil. Microsoft, Edge'in "sekmeleri sabitlemeye ve önizlemeye izin veren tek tarayıcı" olduğunu söylemesinin ardından Vivaldi ve Opera, aynısını kendi web tarayıcılarının da yaptığını söylemiş ve Microsoft ile eğlenmişti.
Blog gönderisi, Microsoft'a "doğru şeyi yapmanın" zamanının geldiğini söylüyor ve "varsayılan web tarayıcısını çalmayı bırakın" diyerek firmadan adil bir biçimde rekabet etmesini istiyor.
Zeynel A. Öztürk
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