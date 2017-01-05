Microsoft'un Edge İddiasına 2 Cevap Birden Geldi!

Edge için "sekmeleri sabitleyebildiğiniz tek tarayıcı" diyen Microsoft'a, iki önemli rakibinden güldüren cevaplar geldi!

Microsoft'un Edge İddiasına 2 Cevap Birden Geldi!

Okuyucu Yorumları

Toplam 1 Yorum

ms tarayıcılarını en son ne zaman kullanmıştım hatırlamıyorum bile

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