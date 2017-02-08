Microsoft'un HoloLens'i için Portal demosu hazırlandı
Popüler oyun Portal için geliştirilen HoloLens demosu, artırılmış gerçekliğe olan merakınızı güçlendirecek!
Micosoft'un HoloLens gözlüğü sadece bir oyuncak değil. Çıkış tarihi henüz belli olmayan cihaza, 'kısıtlı ancak harika' geliştirici kitini 3,000 dolar ödeyerek erişebiliyoruz.
İnanılmaz fiyatına rağmen cihazı satın almak istemenize sebep olacak bir olay gerçekleşti. Yapımcı ekipten Kenny Wang, Portal oyununu HoloLens'e getirdi.
Eğer daha önce duymadıysanız, Portal, Valve'in ünlü bilim-kurgu bulmaca ve macera oyunu. Oyunda, devasa bir yeraltı laboratuvarında bir deneğiz, bize verilen "portal tabancası" ile aynı anda iki adet portal (solucan deliği) açarak sıra dışı bulmacaları çözmeye çalışıyoruz.
Kenny Wang'in arttırılmış gerçeklik ile Portal'ı birleştirmesi sayesinde bilim-kurgu gerçek olmaya iyice yaklaştı. Gerçek ortamın üzerine sanal portal'lar açarak Companion Cube'ü gerçek merdivenlerden yuvarlayabiliyoruz, düşman taretleri devirebiliyoruz, ancak maalesef portal'lardan kendimiz geçemiyoruz.
Bu demo, Wang'ın HoloLens için yaptığı tek çalışma değil. Daha önce Pokemon için de AR oyun demo'su hazırlayan Wang, geleceğin oyun teknolojilerini günümüze getiriyor.
Ali Ruhi Öztürk
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