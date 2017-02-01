Microsoft'un Telefon Hayalleri Sönüyor!
Microsoft'un Nokia'yı satın alması ile birlikte yükselişe geçeceği Windows'lu telefonları, tam tersine, dibi görmeye çok yakın!
Microsoft, arka arkaya ikinci çeyrekte sattığı telefon sayısını açıklamamış durumda. Ancak verilen bilgiler ile, Microsoft'un telefon donanımı işinin yaklaşık olarak ne durumda olduğuna dair tahminler yapmak mümkün.
Microsoft, 2017 finansal yılı ikinci çeyreği sonuçları ile beraber yayınladığı ve SEC'e gönderilen 10-Q formunda geçtiğimiz çeyreğin "satılan telefon sayısının azalmasının büyük etkisi ile telefon gelirinin 878 milyon dolar veya (yıl bazında) %81 düşüş yaşandığını" belirtmekte.
Q2 FY2015 için Microsoft, o çeyrek için telefon donanımı gelirinin 2.284 milyar dolar olduğunu söylemişti. Ancak bir yıl sonra Q2 FY2016 raporu yayınlandığında Microsoft, 10-Q belgesinde, telefon gelirinin yıl bazında "1.2 milyar dolar veya %53 azaldığını" söylemişti ve bu da gelirini 1.08 milyar dolar civarına getirmekteydi.
En son yıl bazında düşüşün de 878 milyon dolar olduğu düşünülürse, geçtiğimiz çeyrek için Microsoft'un telefon gelirinin yaklaşık olarak 200 milyon dolar olduğu söylenebilir ve bu da iki yıl öncesine göre oldukça ciddi bir düşüşü ortaya çıkartmakta. Ayrıca bu durum, telefon donanımı gelirinin bir önceki çeyreğe göre üçte bir oranında düştüğü anlamına da gelmekte.
Tabii ki bu noktada Microsoft'un telefon gelirinin, telefon işinin bir kısmının Foxconn'a satılmasından da mutlaka etkilenmiş olduğunu belirtmekte fayda var. Ancak bunların bir sürpriz olmadığı söylenebilir. Microsoft, son birkaç yıldır finansal belgelerinde belirttiği gibi bu sefer de "telefon stratejisindeki değişikliğin, satılan ünite sayısında ve bağlantılı harcamalarda 2016 yılında bir düşüş yarattığını ve bu akımın 2017 yılında da devam etmesini beklediklerini" yazdı. Microsoft'un deyimi ile bu telefon stratejisi, birbirlerinden ayrılan özellikleri olan, daha sınırlı bir yelpazede özel telefonlar sunarak, birinci parti cihazlar ve OEM önerilerinde canlı bir Windows ekosistemi yaratmaktı.
Ancak bu strateji doğrultusunda önerilen telefon seçeneklerinde de bazı gariplikler bulunmaktaydı. Lumia 950 ve 950 XL telefonları, hayranlar için tasarlanmış olarak tanıtılmalarına rağmen, hayranların istedikleri özelliklerin pek çoğuna sahip değillerdi. Lumia 650 oldukça iyi bir cihaz olmasına rağmen bir "iş" telefonu olarak tanımlanmaktaydı ancak "iş kullanıcılarına" metal gövdesi dışında diğer Windows telefonlarda bulunmayan hiçbir özellik sunmamaktaydı. Giriş seviyesi Lumia 550'nin ise temel olarak oldukça kötü bir telefon olduğu söylenebilir.
Ayrıca Microsoft, telefonlarını tanıtmak için de pek bir çaba göstermedi ve hatta Store ana sayfasında Windows telefonlarına yönelik referansları Ağustos ayında kaldırdı ve bağlantıyı, açılan bir menü içerisine gizledi. Bu garip strateji ve az miktarda tanıtım ile firmanın telefon gelirinin iki yıl içerisinde %92 düşmüş olmasına pek şaşırmamak gerekiyor.
Microsoft'un en yeni dört telefonu şu anda 12-15 aylık ve dünyanın pek çok kısmında tamamen satılmış veya satılmaya yakın durumdalar. Microsoft ise bu telefonların ne zaman yenileneceğini söylemiş değil. Elinde kalan az sayıda telefon ile Microsoft'un gelirinin, firmanın da belirttiği gibi, bu çeyrekte de düşmeye devam edeceğine kesin gözü ile bakılabilir. Tabii ki bu düşüş ile beraber IDC tarafından geçtiğimiz yıl %0.4 olarak belirlenen Microsoft'un market payı da düşmeye devam edecektir.
Beklenen Surface telefonun potansiyel olarak bir yıl ileride olması ile Microsoft, mobil teknolojilerin üstünlük gösterdiği ve giderek daha yetenekli olan Android ve iPhone cihazlarına karşı aynı zamanda potansiyel kullanıcılarını da kaybetme riskini taşıyor...
Levent Öztürk
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