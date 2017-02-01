Microsoft'un Telefon Hayalleri Sönüyor!

Microsoft'un Nokia'yı satın alması ile birlikte yükselişe geçeceği Windows'lu telefonları, tam tersine, dibi görmeye çok yakın!

Microsoft'un Telefon Hayalleri Sönüyor!

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