Microsoft'un Yeni Paylaşım Platformu Belize Geliyor!
Microsoft'un yeni paylaşım platformu olması beklenen Belize için geri sayım başladı...
8 ay kadar önce Microsoft'un bir sosyal medya girişimi yapacağı konuşulmaya başlanmıştı. Microsoft fotoğraf, video ve yazı paylaşılabilecek olan platforma bir isim de bulmuş gibi görünüyor. Android, iOS ve Windows 10 arasında çapraz platform desteği verecek olan platformun adı 'Belize' olacak.
Bu bilgi aslında, Insider sürümündeki Windows 10 Photos uygulamasından geliyor. Yukarıda görebileceğiniz gibi klasörün içinde Belize ile ilgili bir kaç dosya bulunuyor. Klasörde ayrıca uygulamanın logosu, hazırlanan videolar için giriş müziği ve Android, iOS ve Windows 10 Hockeyapp için QR kodları yer alıyor. Hockeyapp, 2014 yılında Microsoft tarafından satın alınan bir uygulama test platformu. QR linkleri şu an itibariyle kapalı durumda.
Belize, Microsoft'un Windows 10'daki fotoğraf ve videolarını nasıl paylaşacağımızı değiştirebilecek çok ilginç bir hizmet gibi görünüyor. Hizmetin nasıl göründüğünü ve çalıştığını resmi olarak piyasaya çıktığında görebileceğiz - bu yüzden gözünüzü açık tutun.
Ali Ruhi Öztürk
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