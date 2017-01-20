Minecraft: Pocket Edition, Windows Phone'u terk ediyor

Windows Phone veya Windows 10 Mobile'li telefonların yolun sonuna geldiğinin bir ispatı da, güncelleme desteğini kesen efsane oyundan geldi!

Minecraft: Pocket Edition, Windows Phone'u terk ediyor

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Windows 10 edition gelecektir ??

Kendi sirketi destegi kestigine gore, Microsoft, Windows Phone'in fisini cekmeye hazirlaniyor desek de olur bu habere.

Bence Microsoft'un başarısızlığını kabullendiği mobil platformunu terk etmesinin sebebi Surface Phone adıyla gelecek Snapdragon işlemcili telefonların Windows 10 PC sürümünün küçük ekrana uyarlanmış tablet modu benzeri bir modu çalıştıracak olması. Bu sayede zaten Windows Mobile'ın temelni oluşturan her şeyi Evrensel Windows Uygulaması olarak tüm sisteme taşıyan Microsoft, Bluestacks destekli cep bilgisayarları sunmayı hedefliyor olabilir. Bu bağlamda eski nesil teknolojiyi desteklememesi doğal.

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