Minecraft: Pocket Edition, Windows Phone'u terk ediyor
Windows Phone veya Windows 10 Mobile'li telefonların yolun sonuna geldiğinin bir ispatı da, güncelleme desteğini kesen efsane oyundan geldi!
Minecraft, geçtiğimiz günlerde PC ve Mac sürümlerinin 25 milyonuncu kopyasının satışını kutlayan, dünyanın en popüler oyunlarından biri. Ayrıca, geçen sene Pocket Edition'ın (mobil sürüm) beş yıllık geliştirme süreci de tamamlandı. Ama bu arada, çok ilginç bir haber söz konusu: Oyunun yapımcıları artık Windows Phone ve Windows 10 Mobile için güncelleme yayınlamamaya karar verdi.
Söylenenlere göre bu kararın alınmasının sebebi, platformdaki düşük kullanım oranı. Oyun indirilebilir olarak kalacak; ancak yeni güncelleme almayacak. Microsoft'un Minecraft'ın yapımcısı Mojang şirketinin sahibi olduğunu düşününce bu, oldukça şaşırtıcı bir gelişme.
Oyun, platformu son zamanlarda terk eden oyun ve uygulamalar silsilesine eklenmiş oluyor. Windows Phone'ların başından beri yaşadığı "uygulama azlığı" problemi hiçbir iyiye gidiş göstermiyor. Platformun kullanıcıları, güncelleme alamayacak olmalarına rağmen hala oyunu indirebiliyor olmalarıyla teselli olabilirler.
Eğer halen ilgileniyorsanız, Windows Phone için Minecraft: Pocket Edition'ı buradan indirebilirsiniz.
Ali Ruhi Öztürk
Okuyucu YorumlarıToplam 3 Yorum Giriş Yapın
Windows 10 edition gelecektir ??
Kendi sirketi destegi kestigine gore, Microsoft, Windows Phone'in fisini cekmeye hazirlaniyor desek de olur bu habere.
Bence Microsoft'un başarısızlığını kabullendiği mobil platformunu terk etmesinin sebebi Surface Phone adıyla gelecek Snapdragon işlemcili telefonların Windows 10 PC sürümünün küçük ekrana uyarlanmış tablet modu benzeri bir modu çalıştıracak olması. Bu sayede zaten Windows Mobile'ın temelni oluşturan her şeyi Evrensel Windows Uygulaması olarak tüm sisteme taşıyan Microsoft, Bluestacks destekli cep bilgisayarları sunmayı hedefliyor olabilir. Bu bağlamda eski nesil teknolojiyi desteklememesi doğal.