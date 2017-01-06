Mirabook: İşlem Gücünü Telefondan Alan Laptop

CES'te tanıtılan bu laptop'un içi "boş" çünkü gücünü telefonunuzdan alıyor!

Mirabook: İşlem Gücünü Telefondan Alan Laptop

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