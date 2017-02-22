MIT Çipi Sayesinde Kablosuz Şarj Daha Güvenli
Araştırmacılar, kablosuz şarj cihazların "telefonunuzu kızartma riskini" ortadan kaldıran bir çözüm buldular!
Kalitesiz ve tanınmadık kablolu şarj cihazların tehlikesi yetmezmiş gibi, adi kablosuz şarj cihazlarına dikkat etmeniz gerekiyor. Kötü bir kablosuz şarj platformu telefonunuzu kolayca kızartabilir.
Kablosu ya da girişi olmayan bir şarj cihazının telefonunuzu patlatmasını nasıl engellersiniz? Görünüşe bakılırsa MIT (Massachusetts Teknoloji Enstitüsü) bu soruna bir çözüm bulmuş bile. Araştırmacılar ürettikleri yeni güvenlik çipi sayesinde kablosuz şarj cihazının telefonunuzla izinsiz bağlantı kurmasını engelliyor. Çip sayesinde, eğer şarj cihaz doğru anahtara sahip değilse telefonunuza hiç bir şey yapamıyor.
Bu çip ayrıca aynı anda birden çok cihazın dengeli şekilde şarj olmasını sağlıyor. Enerjiyi en yakın cihaza yollamaktansa, eşit olarak dağıtıyor. Bu işlem şarj süresini uzatsa da, cihazlardan birinin hiç şarj olmamasından daha iyi bir çözüm.
Bu icadın muhtemelen tek kötü tarafı, markaların kendi kablosuz şarj cihazlarını zorlaması olabilir. Diğer bir sorun ise bu teknoloji devreye girdiği anda eski üçüncü parti tüm şarj makineleri işe yaramaz hale gelecektir.
MIT, teknolojinin üzerinde çalışırken, bu problemleri de çözmek zorunda kalacak gibi görünüyor.
Ali Ruhi Öztürk
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