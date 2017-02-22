MIT Çipi Sayesinde Kablosuz Şarj Daha Güvenli

Araştırmacılar, kablosuz şarj cihazların "telefonunuzu kızartma riskini" ortadan kaldıran bir çözüm buldular!

MIT Çipi Sayesinde Kablosuz Şarj Daha Güvenli

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

Renault'da Şubat Fırsatı!

 
CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın

Günün En çok Okunanları
Çinli Taksi Uygulaması İngilizce'ye Çevriliyor
Galaxy S8'in "Home" Butonsuz Yakalandı!
Akıllı Saat ile Oyun mu Oynanırmış Diyorsanız...
Samsung Galaxy Tab S3, Gerçek Yüzünü Gösterdi
Samsung'un Nougat Yol Haritası Ortaya Çıktı!

En Çok İndirilenler
CCleaner
Avira Free
VLC media player (64 Bit)
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir