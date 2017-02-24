MIT'nin Yeni Yongaları, Sizi Düşük Güçle Dinleyecek!
Araştırmacılar, tüm gün sesli komutlarınızı bekleyen cihazların "pili emmesinin" önüne geçecek bir yonga geliştirdiler!
Sayısız garip etkileşim ve sorunlu komutun ardından en sonunda cihazlarımızla konuşmanın normal gözüktüğü bir döneme girmiş durumdayız. Söylentileri duyulan Samsung Bixby'den Apple'ın kişisel asistanı Siri'ye kadar, Amazon Alexa'dan Google Assistant'a kadar en azından bir adet sesli kontrol teknoloji kullanımı normal hale gelmiş durumda.
Ancak akıllı cihazlar için yeni başlamakta ve MIT (Massachusetts Institute of Technology) araştırmacıların yeni buluşu, ses komutu sistemlerini günlük cihazlara yerleştirmeyi daha da kolay hale getirebilecek. MIT ekibi, otomatik konuşma algılamasını çok daha az güç gerektirecek bir hale getiren özel bir çip tasarlamış durumda.
MIT çipi 0.2 ile 10 miliwatt arasında enerji gerektirmekte. MIT, şu andaki akıllı telefonların 1 watt güce ihtiyaç duyduğunu belirterek, bu değişimin ne kadar önemli olduğunu belirtmekte. Verimlilikteki bu fark, neredeyse %99'luk bir güç tasarrufu sağlayabilecek ve kullanıcıların, batarya ömrü için oldukça mutlu olacakları kesin.
MIT çipinin bu kadar verimli olmasının sebebi ise, diğer tasarımlardan çok daha basit bir devre düzeni kullanıyor olması. Sürekli olarak enerji emen tam çaplı bir sinir ağı yerine çip, daha basit bir "ses aktivitesi algılaması" sistemini kullanarak, cihazlara yöneltilen kelimeleri fark etmesini sağlıyor. Birinin konuşması tarafından aktif edilen çip, sinir ağını kullanmaya başlıyor.
Bu tür verimlilik, özellikle sürekli küçülen cihazlardan dolayı oldukça kullanışlı olabilir.
Her ne kadar akıllı telefon batarya ömrünü kısaltmak uzatmak ve akıllı cihazların küçülmesi için yeni bir kısayol bulunmuş olsa da, şu anda bu akıllı sistemler için gerekli enerjiye sahip olmayan temel elektronik cihazlara çiplerin yerleştirilmesi büyük bir potansiyel bulunmakta.
Araştırmacılar, gelecekte sos komutlu cihazların büyük kısmında bulunacağını ve Nesnelerin İnterneti'nin önemli bir özelliği olacağını düşünüyorlar.
Levent Öztürk
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