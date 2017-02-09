Moto G5 Plus'tan Kare ve Özellikler Sızdı!
MWC'de tanıtılması beklenen Moto'lardan biri, özellikleriyle birlikte internete sızdı!
Motorola'nın Şubat sonundaki Mobil Dünya Kongresi'nde yeni bir telefon tanıtacağını geçen ay öğrenmiştik. Etkinlikte ortaya çıkabilecek telefonlardan biri olan Moto G5 Plus, Brezilya'dan gelen bir sızıntı sayesinde göründü.
5,2 inç'lik Full HD ekranla geleceği anlaşılan Moto G5 Plus, 2.0GHz sekiz çekirdekli bir işlemciyle, büyük ihtimalle Snapdragon 625 ile çalışacak. Telefonun diğer özellikleri arasında 12 megapiksellik "Rapid Focus" arka kamera, TurboPower hızlı şarj destekli 3.000mAh pil, NFC ve Motorola Experiences var. Telefonda kullanılan kameranın 4K kaydedebilen Sony IMX362 olacağı söyleniyor.
Sızan görüntü, parmak izi sensörünün yine ön tarafta yer alacağını ancak şeklinin biraz daha yuvarlak olacağını söylüyor. Etkinlik 26 Şubat'ta başlayacağından, yeni Moto G serisini görmek için çok fazla beklemeyeceğiz.
Zeynel A. Öztürk
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