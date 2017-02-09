Moto G5 Plus'tan Kare ve Özellikler Sızdı!

MWC'de tanıtılması beklenen Moto'lardan biri, özellikleriyle birlikte internete sızdı!

Moto G5 Plus'tan Kare ve Özellikler Sızdı!

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