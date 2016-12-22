Moto Mod'ların Yapabilecekleri Sınır Tanımıyor!
Motorola'nın yeni modeli Moto Z için tasarlanan ve henüz konsept aşamasında olan yeni Moto Mod eklentileri, görenlere "yok artık" dedirtiyor!
"Dünyanın en ince akıllı telefonu" unvanını taşıyan Moto Z'nin en heyecan verici yanlarından birisi de hiç kuşkusuz Moto Mods desteği. Söz konusu özellik kullanıcıların mevcut telefonlarına bir projektörden optik yakınlaştırma lensine kadar birçok şey eklemelerine olanak tanıyor. Fakat öyle görünüyor ki, mod konseptleri açısından bunlar sadece bir başlangıç
Halihazırda Bella adı verilen yeni bir mod konsepti ise uzun zamandır karşılaştığımız en ilginç akıllı telefon aksesuarlarından biri. Kullanıcıların yüzlerinin esneklik düzeyleri de dahil olmak üzere tenlerinden gerçek zamanlı veriler toplayabilmek için dahili sensörlerden yararlanan Bella, ayrıca UV düzeylerini ve hava kalitesini ölçebiliyor, bütün bu verileri de kişisel güzellik ve cilt bakımı ipuçları sunmak için kullanıyor.
Diğer öne çıkan modlar arasında ise Moto Z'ye oyun kontrolleri ekleyerek sizi dokunmatik ekrana bağımlı bırakmayan Sidepad, cihaza yüksek çözünürlüklü ses girişleri ekleyen Advanced Audio yer alıyor. Ayrıca kullanıcıların insülin düzeyini ve suların kirliliğini de ölçebilen diğer mod'lar da öne çıkıyor.
Henüz konsept aşamasında olan bu mod'ların yakın bir zamanda gerçek Moto Mod'lara dönüşmesi oldukça yüksek bir olasılık.
Cenk Atlı
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