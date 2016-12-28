Moto Z 'yi Tüm Detaylarıyla Değerlendirdik
Moto Z ve MotoMod'larını tüm detaylarıyla değerlendirdik.
CHIP TV TechTalk canlı yayınımızda konuğumuz Moto Z ve MotoMod'larıydı. Lenovo'nun yeni akıllı telefonu Moto Z, ülkemizde satışa sunuldu sunulmasına ancak bizlere neler sunuyor, getirdiği özellikler neler? Tüm bunları ve çok daha fazlasını Lenovo Mobil Bölüm Ürün Müdürü Can Karaca ile konuştuk.
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