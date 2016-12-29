Moto Z'yi Vodafone'dan Alanlara Sürpriz

Lenovo Moto Z'yi Vodafone Freezone'dan alanlara JBL Soundboost hoparlör ayda 15 TL ek ödemeyle sunuluyor.

Moto Z'yi Vodafone'dan alanlara sürpriz

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