Mozilla Artık Yeni Bir Logoya Sahip...

Mozilla'nın yeni logosu resmi olarak açıklandı. Üstelik bu yeni logo, Firefox'un mimarına kesinlikle çok yakıştı!

Mozilla'nın yeni logosu belli oldu...

Okuyucu Yorumları

Toplam 1 Yorum

Şu elle 666 işaretini yapmasalar olmaz. Tamam anladık gözümüze sokmayın.

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