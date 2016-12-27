Mozilla, XP ve Vista İçin Firefox Desteğini Kesiyor
Mozilla'dan Firefox kullanıcılarına açık mesaj: "Artık bu Windows'larda Firefox olmayacak"
Firefox web tarayıcısı, uzun yıllardır gerek Chrome gerek Internet Explorer (Microsoft Edge) karşısında önemli işler başarıyor. Geniş bir kullanıcı kitlesine sahip olan Firefox, 2016'nın da en iyi web tarayıcıları arasında ilk 3'te yer alıyor. Büyük bir değişim söz konusu olmazsa, Firefox muhtemelen 2017 yılında da ilk 3'te yer almaya devam edecek. Ancak 2017'ye ilişkin daha net bir haber var...
Firefox, bilindiği üzere Mozilla tarafından sağlanıyor. Mozilla'nın açıklamasına göre Firefox, 2017 yılı içinde Windows XP ve Windows Vista kullanıcılarına desteği kesecek. Güvenlik desteğini Eylül 2017 tarihinde kesmeyi planlayan Mozilla, bu işletim sistemlerini halen kullanan kullanıcılara, işletim sistemlerini güncellemelerini öneriyor.
Chrome'un XP ve Vista desteği sona eriyor!
Mozilla'nın XP ve Vista sistemleri için güvenlik desteğini kesmesindeki amaç ise elbette açık: Eskimiş işletim sistemlerine harcayacakları iş gücünü, daha işlevsel noktalara aktarmak. Böylece kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmayı hedefleyen Mozilla, kuşkusuz artık iyiden iyiye eskimiş olan işletim sistemlerine pek çok şirketten daha fazla destek verdi. Zira Chrome, Nisan 2016 itibariyle XP ve Vista'ya desteğini kesmiş, Microsoft ise Windows 8'e dahi artık destek vermeyerek kullanıcılarını şaşırtmıştı. Bu anlamda Mozilla'yı bu hamlesinden ötürü eleştirmemek gerekiyor.
Ercan Uğurlu
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