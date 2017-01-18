Nintendo Switch İçin 2 Milyon Sürprizi!

2 milyon sürprizi: Nintendo, yeni konsolu Switch'te, daha önce yaptığı bu büyük hatayı tekrarlamayacak!

Nintendo Switch İçin 2 Milyon Sürprizi!

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