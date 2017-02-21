Nintendo User ID'nizi Fazla Gecikmeden Alın!
Nintendo konsol sahibiyseniz veya Nintendo dünyasına girmeyi düşünüyorsanız, kullanıcı adınızı kimse kapmadan alın!
Önümüzdeki hafta yeni konsolu Switch'i satışa sunacak olan Nintendo, kafaları karıştıran sistemine yeni bir kullanıcı kimliği daha ekledi.
Yeni kullanıcı kimliği (User ID), Nintendo hesabınızdan ayrı olarak saklanıyor. Bu kimlik muhtemelen Nintendo'nun oyun dünyasında kullanılacak veya Switch oyunlarıyla ilgisi bulunacak. İlginç bir biçimde hesabınızın ayrı bir takma ismi de bulunuyor.
Yeni Nintendo kullanıcı kimliğinizi herkesten önce almak isterseniz, Nintendo hesabına oturum açabilir, User Info bölümüne giderek User ID'yi ayarlayabilirsiniz. Dağıtılan kullanıcı kimlikleri eşsiz olduğundan, isminizi kaptırmadan önce çabuk davranmanızda fayda var.
Zeynel A. Öztürk
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